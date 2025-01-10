Председатель Госдумы РФ прибыл в Венесуэлу

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу. Как сообщает ТАСС, по поручению президента Владимира Путина он будет представлять Россию на церемонии инаугурации Николаса Мадуро, которая пройдет сегодня в столице страны – Каракасе.

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Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля 2024 года. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Он набрал 51,95% голосов избирателей и переизбран на третий срок.

Депутаты Госдумы РФ присутствовали на голосовании в качестве международных наблюдателей и отмечали высокий уровень организации выборов.

Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Его команда не признала поражение на выборах.

После выборов - 29 июля - в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". В Кремле считали, что оппозиция должна признать свое поражение.