Белых захотел создать в Перми баскетбольный клуб

Экс-депутат Прикамья и бывший губернатор Кировской области Никита Белых решил создать женский баскетбольный клуб.

Пока спортивный проект находится на стадии разработки, а Белых занят организацией юношеского баскетбольного турнира, пишет "Ъ-Прикамье".

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых €100 тыс. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.

Позже Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 г., в 2023 г. Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне 2024 г. Белых вышел из колонии.