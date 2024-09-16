16 Сентября 2024
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Фото: Крис МакЭндрю / пресс-служба парламента Великобритании / parliament.uk

Стармер обсудит с премьером Италии удары ракетами Storm Shadow по России

Глава правительства Великобритании Кир Стармер отправится в Рим в надежде заручиться поддержкой от властей Италии по вопросу разрешения Киеву использовать против России британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Встреча с премьер-министром Джорджей Мелони должна состояться 16 сентября. Оба лидера также заявят, что широко обсудили гибридные угрозы, которые Россия представляет для Европы, и подтвердят поддержку планов по восстановлению Украины, следует из проекта заявления, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на российской территории.

Теги: Стармер, Великобритания, Италия, Украина, Storm Shadow


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