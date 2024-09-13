Названа возможная дата перехода уральского полпреда в Совфед

Появилась информация о возможном новом витке карьеры уральского полпреда Владимира Якушева. Ему прочат пост сенатора от Тюменской области, и даже названы сроки.

Об этом сообщил журналистам источник в "Единой России", уточнив, что решение о назначении Якушева сенатором в Совфед будет принято до 1 октября, пишет ТАСС.

Напомним, летом уже появлялась информация о том, что Якушев уйдет в верхнюю палату российского парламента, куда его направит губернатор Тюменской области Александр Моор. Тогда конкретных сроков названо не было. Недавно Якушев сменил Андрея Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России", получив этот пост в статусе и.о.