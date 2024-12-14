Бывший уральский полпрел Якушев избран секретарем генсовета "Единой России"

Вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев избран секретарем генсовета "Единой России". Тайное голосование прошло на заседании этой структуры по итогам XXII Съезда партии. В своем выступлении Якушев отметил, что на съезде президент поставил партии власти основополагающие задачи.

"Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли", - заключил он.

Ранее Якушев сменил Андрея Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России", получив этот пост в статусе и.о. После ухода с поста полпреда Якушев сосредоточится на федеральной работе.