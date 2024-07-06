06 Июля 2024
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Путин охарактеризовал отношения России и Ирана

Президент России Владимир Путин направил победителю выборов главы Ирана Масуду Пезешкиану поздравительную телеграмму. По мнению Путина, российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Во втором туре выборов президента Ирана победил депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 млн 384 тыс. 403 голоса. Его конкурент, представитель верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, получил 13 млн 538 тыс. 179 голосов. Явка составила 49,8%. Пезешкиану 69 лет. Он депутат меджлиса с 2008 г. За прошедшие с тех пор годы занимал должность, например, вице-спикера.

Теги: Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, поздравление


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