Второй случай смерти от ботулизма зафиксирован в России

В России зафиксирован второй случай смерти от ботулизма, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, умер 24-летний мужчина из Нижегородской области. По предварительным данным, он попал в больницу после того как съел салат с фасолью. Из-за ботулизма у молодого человека обострилось его хроническое заболевание. 28 июня он скончался.

Ранее сообщалось, что 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Находясь у родственников, мужчина съел приобретенный готовый салат лобио.