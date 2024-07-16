Песков назвал насилие в США во время предвыборной кампании предметом озабоченности всего мира

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США, но, как и весь мир, очень внимательно наблюдает за происходящим в ходе предвыборной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Соединенные Штаты — страна с крупнейшей экономикой мира, самая мощная страна в военном плане, которая тратит "бешеные деньги" на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые.

"И, конечно, когда в такой стране в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и нас", - сказал Песков в комментарии телеканалу "Звезда".

Напомним, 13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.