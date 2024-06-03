В ХМАО проверят данные о гибели кошки Маруси в самолете

После информации о гибели кошки в самолете авиакомпании Utair организована проверка.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, мероприятия организованы Сургутской транспортной прокуратурой.

Инцидент произошел 1 июня. Семья с ребенком отправилась в Турцию из московского аэропорта Внуково. Перелет животного был оформлен по всем правилам. Питомец находился в переноске под сиденьем.

Во время посадки уже было душно, кондиционеры работали плохо. Кошку поставили у прохода, но бортпроводница потребовала убрать переноску вглубь под сиденье. Кошка стала паниковать, вероятно, из-за нехватки воздуха. Достать ее из переноски не позволили из-за жалоб других пассажиров.