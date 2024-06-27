Один из погибших при крушении поезда в Коми - вахтовик из ЯНАО

Погибший при сходе вагонов в Коми 34-летний мужчина ехал с вахты домой на Кубань, где его ждали жена и дети, сообщает SHOT.

Он работал оператором котельной на Ямале в "Салехардэнерго". Жена погибшего в последний раз общалась с ним вчера вечером. Ночью его телефон стал недоступен.

Сегодня утром семье сообщили о трагедии. У мужчины остались трое детей трех, 10 и 13 лет.

Инцидент произошел 26 июня в 18.12 мск на ж/д перегоне Инта - Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой. Ранее на месте крушения поезда обнаружили тела двух мужчин. Ведутся поиски 15-летней девочки. Есть предположение, что школьницу могло унести течением местной реки. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов.