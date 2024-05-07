В Архангельской области 15-летняя девушка родила ребенка в туалете ТЦ и унесла его в лес

В Архангельске возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что августе 2023 года 15-летняя девушка в общественном туалете торгового центра родила ребенка. 18-летний отец ребенка завернул новорожденного в футболку и оставил в лесополосе. По данному факту следственными органами CКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Отец ребенка задержан. В настоящий момент следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям матери также будет лана правовая оценка.