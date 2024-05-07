В Екатеринбурге строители на полгода закроют движение на перекрестке Рощинская - Патриотов

В Екатеринбурге на полгода ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Рощинской и Патриотов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 15 мая по 1 октября ООО "Промстройдекор" будет проводить там работы по строительству улицы Рощинской.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта Екатеринбурга, где отображены все актуальные перекрытия и дорожные работы.