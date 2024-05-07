Житель Петрозаводска наказан за кражу иконы

53-летний житель Петрозаводска получил срок за кражу ценной иконы Божией Матери "Казанская".

Вердикт суда – пять с половиной лет колонии особого режима. Кража случилась в марте 2022 г. в храме во имя святой Великомученицы Екатерины в Петрозаводске. Злоумышленник украл икону для продажи и покупки на вырученные деньги спиртного.

Икона имеет особую историческую, художественную и культурную ценность: 70 лет она входила в состав иконописного убранства храма. Сейчас она возвращена настоятелю, сообщает прокуратура Карелии.