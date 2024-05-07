В Екатеринбурге уволили воспитательницу, пнувшую ребенка в детсаду

В Екатеринбурге воспитателя детского сада уволили после избиения ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 27 апреля в детсаду комбинированного вида №308 "Жемчужинка" в уральской столице. Как показала проверка, во время уборки, когда воспитанники сидели на скамейке, воспитатель подошла и пнула ребенка ногой, отчего тот упал лицом на землю. После этого помощь ему она не оказала, и ребенок продолжал лежать на земле лицом вниз.

После проверки в детсаду было проведено служебное расследование. Итогом стало увольнение воспитательницы.

Как добавили в прокуратуре, теперь доследственную проверку по факту ЧП ведут органы полиции.