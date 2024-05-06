Самолет Nordwind, летевший из Москвы в Оренбург, развернулся под Нижним Новгородом

Самолет Airbus-321 авиакомпании Nordwind, вылетевший из московского Шереметьево в Оренбург, развернулся в районе Нижнего Новгорода и сейчас возвращается в аэропорт вылета (данные сайта отслеживания авиатрафика Flightradar). Борт снижается в районе столицы и находится на высоте около трех километров (около 10 тыс. футов).

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что перед маневром в районе Нижнего Новгорода самолет подал сигнал о нештатной ситуации на борту.