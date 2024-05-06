В Нефтеюганске жители пожаловались в Следком на ненадлежащий уход за памятником защитникам Отечества

В Нефтеюганске жители пожаловались на ненадлежащий уход за памятником "Верным сынам Отечества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Гранитная облицовка памятника частично разрушена и требует реставрации. При этом жители в соцсетях сообщили, что деньги на реставрацию памятника выделялись.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. По поручению руководителя регионального управления Михаила Мокшина, Нефтеюганским межрайонным следственным отделом организованы проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.