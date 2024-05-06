В Нижневартовске был создан telegram-канал, в котором оскорбляли подростков и угрожали им

В Нижневартовске был создан telegram-канал, в котором травили подростков - публиковали их фотографии, оскорбляли, желали смерти, призывали к насилию над ними, сообщает местный телеканал N1.

В редакцию канала обратилась мама ребенка, фотография которого оказалась в telegram-канале. Предположительно, канал создали и вели нижневартовские школьники. Происшествием заинтересовались в полиции. Ведомство начало проверку.

Создатели и администраторы канала будут установлены. Отметим, что сразу после того, как стало известно об интересе со стороны полиции, администратор канала удалил весь контент и переименовал группу. Однако в распоряжении полиции есть видеозапись экрана и скрины, где унижали школьников. Проверка продолжается.

Детям, которых травили, окажут психологическую помощь, сообщает директор департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева.

"По факту выявленной группы с фотографиями несовершеннолетних, департаментом образования организовано проведение внеплановой проверки. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Для принятия мер по блокировки противоправного контента проинформированы органы правопорядка. после установления личности для всех несовершеннолетних будет обеспечено оказание психологической помощи и поддержки", - сообщила Князева.

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