06 Мая 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Екатеринбургские студенты придумали мерч в честь микрорайонов города

В Екатеринбурге студенты вузов презентовали концепцию мерча, посвященную микрорайонам уральской столицы. Такое задание команды получили от девелопера "Атомстройкомплекс" в рамках хакатона "Гуманитарная инициатива: город для каждого", который ежегодно проводит УрФУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в хакатоне принимали участие студенты УрФУ и Екатеринбургской академии современного искусства. Все участники проекта получили сертификаты от Уральского гуманитарного института УрФУ, а победители – призы от партнеров.

Лучшим проектом признали концепт сувениров про Уралмаш. Бокал в форме Белой башни и мерч с локально известной шаурмой обошел конкурентов.

Концепт сувениров про Уралмаш(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как заявил креативный и бренд-директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов, "Атом" системно работает со школьниками и студентами, вовлекая их в социокультурные городские инициативы.

"Конкретно с участниками хакатона мы попробовали найти новый взгляд на микроайдентику районов Екатеринбурга. Команды сумели посмотреть на Академический, ВИЗ и Уралмаш не только с позиции прошлого, но настоящего, используя узнаваемые объекты современного культурного кода, предлагали непривычные носители для воплощения сувениров. Мы планируем реализовать тестовую партию некоторых предложенных концептов мерча, чтобы понять, насколько они будут интересны жителям города и гостям", - рассказал Харисов.

Победители хакатона "Гуманитарная инициатива: город для каждого" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Хакатон "Гуманитарная инициатива: город для каждого-2024" – это возможность для креативных и заинтересованных студентов внести вклад в разработку проектов для улучшения городской среды Екатеринбурга. Это уже второе мероприятие проекта: первое прошло в марте прошлого года и было посвящено 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Помимо поддержки конкурсов и проведения совместных проектов, "Атомстройкомплекс" регулярно организует экскурсии школьников на свои предприятия, ежегодно более 100 студентов проходят практику в подразделениях строительного холдинга. Часть практикантов возвращается работать сразу после получения диплома, из 5,5 тысяч сотрудников компании уже каждый пятый – младше 25 лет.

Теги: мерч, студенты, Уралмаш, Екатеринбург


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