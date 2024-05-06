В Тамбове задержали украинского агента, планировавшего подорвать здания судов

В Тамбове задержан россиянин, по указанию украинских спецслужб планировавший подорвать здания Тамбовского областного и арбитражного судов, сообщает ФСБ.

Подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор недалеко от железнодорожного вокзала, заметили сотрудники РЖД. Охрана задержала его. Прибывшие саперы обнаружили на месте два взрывных устройства.

В ходе опроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал сайты проукраинских террористических организаций. В июле 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами, передает РИА Новости.

Ранее в Москве был задержан украинский агент, запускавший беспилотники возле военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Также он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.