В Екатеринбурге начали судить мигрантов, устроивших массовую драку с поножовщиной

В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело о поножовщине между мигрантами на улице Академика Бардина.

Напомним, в июне 2023 года там произошла массовая драка, в которой приняли участие девять человек. Причиной стал конфликт одного из иностранцев со знакомым. Во время драки двое участников были убиты ножами, еще трое получили ранения. Вскоре были задержаны двое подозреваемых.

Как сообщили в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказались граждане Таджикистана – 28-летние Гафор Гафорзода и Илес Бобиев. Сегодня, 6 мая, началось рассмотрение дела по существу.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, отвечая на вопросы судьи Бобиев заявил, что является гражданином Таджикистана, но имеет вид на жительство в России. Он пояснил, что владеет русским языком и понимает, что его спрашивают. До задержания работал охранником. Выяснилось, что раньше он был неоднократно судим за покушение на кражи.

Второй обвиняемый Гафорзода признался, что плохо понимает по-русски. На этот случай в суде присутствовал переводчик, который иногда вступал в процесс. По словам подсудимого, у него четверо малолетних детей, причем последний родился, когда он уже был под арестом. Официально фигурант нигде не работал, регистрации в России у него не было. Сам таджик заявил, что приехал на три дня и не успел оформить регистрацию.

Адвокат Бобиева попросила отложить заседание, так как находится в отпуске до 13 мая за пределами Екатеринбурга. Она предоставила суду соответствующую справку. На замену защитника Бобиев не согласился. Прокурор против переноса заседания возражать не стал.

В итоге судья отложил процесс. Следующее заседание состоится почти через месяц - 4 июня.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых является бывшим бойцом ММА. В полиции рассказывали, что изначально конфликт возник из-за документов на автомобиль. Подозреваемых в двойном убийстве задержали быстро. Один в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней – в Казахстане, после чего экстрадирован в Россию.