Калининградские власти ответили на идею финнов блокировать доступ к региону

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков считает, что предложение политика из Финляндии Мики Аалтолы закрыть России доступ к Калининградской области граничит с неадекватностью.

"Констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью", - сказал РБК Лысков.

В конце апреля директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. По его словам, помехи в работе систем GPS исходят с российской стороны. "Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" - написал политик в соцсети Х.