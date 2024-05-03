В Хабаровском крае растет площадь лесных пожаров: введен режим ЧС

В Хабаровском крае бушуют лесные пожары. За сутки площадь возгорания выросла более чем на 17 тысяч гектаров и превысила 47 тысяч гектаров. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона вTelegram-канале.

Всего в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров, из них только один локализован.

Со 2 мая в регионе действует региональный режим ЧС. Введен запрет на посещение лесов. На помощь в Хабаровский край прибыли отряды пожарных из федерального резерва.

В министерстве лесного хозяйства отмечают, что, несмотря на информирование местного населения о начале пожароопасного сезона, большинство возгораний являются рукотворными.

В апреле сообщалось, что особый противопожарный режим введен уже в 23 российских субъектах. На их территории сложилась пожароопасная ситуация: сухая погода и отсутствие зелени создают угрозу распространения лесных пожаров.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова, с начала года лесные пожары уже зафиксированы в 69 регионах.