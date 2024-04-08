О падении годовалой девочки из люльки в больнице Нижневартовска доложат в центральный аппарат СКР

О падении годовалой девочки из люльки в больнице Нижневартовска доложат в центральный аппарат СКР, сообщили Накануне.RU в региональном управлении следственного комитета России.

Мать ребенка сообщила, что падение произошло из-за неисправности кроватки.

Следственный комитет Югры проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки.

Напомним, после падения годовалая девочка получила травму ключицы и гематому на голове. Проверку также проводит прокуратура.