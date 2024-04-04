04 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

За первые 2 месяца года общий грузооборот морских портов Астраханской области превысил 928 тысяч тонн

Морские порты Астраханской области в январе-феврале удвоили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели обусловлены увеличением спроса на поставку грузов по МТК «Север-Юг» через морские порты Астрахань и Оля. По данным Росморпорта, в первые два месяца этого года общий грузооборот превысил 928 тысяч тонн.

Как сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, на 8% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, в 6 раз — полипропилена, почти в 4 раза — зерна, в 5 раз — бумаги. Перевалка импортных грузов увеличилась практически втрое, экспортных — в 2 раза.

«Транскаспийский участок МТК «Север-Юг» становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через астраханские терминалы», — пояснил глава ведомства Илья Волынский.

астрахань, морской порт, грузопоток(2023)|Фото: astrobl.ru

Морской порт Астрахань имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год. Морской порт Оля расположен в 100 км южнее областного центра в дельте реки Волга и является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, а также транспортного коридора, обеспечивающего выход на страны Средней Азии. Пропускная способность порта — 4,37 млн тонн грузов в год.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: грузопоток, перевалка грузов, морские порты оля и астрахань, мтк север-юг


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