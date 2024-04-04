"УГМК-Застройщик" получил 4,5 млрд рублей на первую очередь ЖК "Никольский"

Уральский банк Сбербанка выдал компании "УГМК-Застройщик" кредит в размере 4,5 млрд рублей на строительство первой очереди жилого комплекса "Никольский" в Екатеринбурге. Сдача объекта запланирована на 2026 год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, соглашение о финансировании стороны подписали на международной промышленной выставке "Иннопром". Жилой комплекс "Никольский" расположен на пересечении улиц Фурманова – Белинского – Большакова и набережной реки Исеть. На участке в 2,9 га девелопер планирует построить высотный ансамбль из шести башен. Общая площадь строящегося жилья составит 53 тысячи квадратных метров.

Первым этапом станет строительство двух домов высотой в 24 этажа на 308 квартир. В подземной и наземной части дома предусмотрен паркинг на 278 машиномест. Помимо жилья в ЖК появятся ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-центр со SPA и детским клубом, офис управляющей компании, а также школа со спортивным кортом.

Проектом предусмотрена просторная дворовая территория, которая будет интегрирована с набережной реки. В дополнение на крыше стилобата между секциями планируется сделать приватное пространство для жителей. Во дворе ЖК и на прилегающем участке будут высажены сотни деревьев и кустарников, как это сделано в других жилых проектах.

Например, в новом районе "Изумрудный бор" на севере Екатеринбурга высажено порядка 1350 хвойных и лиственных деревьев, 8 тысяч кустарников, более 1500 многолетних растений. Для резидентов и жителей близлежащих районов будет обустроена пешеходная прогулочная зона с малыми архитектурными формами.

"Миссия Сбера – развивать города и менять их облик, помогая застройщикам возводить современные и технологичные здания. "УГМК-Застройщик" – один из ключевых девелоперов в уральском регионе, который на протяжении многих лет создает в Екатеринбурге жилые и коммерческие объекты высокого уровня. Благодаря нашему сотрудничеству территория в центре города, которая долго пустовала, кардинально преобразится и будет радовать горожан", - рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

"Сбербанк уже много лет является нашим стратегическим партнером. Помимо проектного финансирования жилищного строительства, со Сбербанком заключено в январе соглашение, которое позволило сохранить выгодные ставки по ипотеке для наших покупателей. Льготные условия будут предоставлены и будущим резидентам ЖК "Никольский". Скоро этот участок земли обретет новую жизнь, там появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт и будет создана современная инфраструктура", - отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

В этом году девелопер получил разрешение на строительство жилого комплекса. Полностью завершить проект планируется к 2030 году.