В Екатеринбурге появится спортшкола по баскетболу площадью более 4 тысяч "квадратов"

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на строительство спортивной школы по баскетболу имени А.Е. Канделя. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, подрядчик определится к концу апреля, а непосредственно к работам на площадке планируется приступить уже в мае. По его данным, строительство займет около года. Также Орлов показал проект будущей спортшколы.

Объект появится на улице Кировградской, 30а, его площадь превысит 4 тысячи "квадратов".

"Это будет спортивный кластер, где, помимо действующей ледовой арены и спортшколы, названной в честь легенды уральского баскетбола, разместится отделение художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики. Получится полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс для юных горожан", - отметил Алексей Орлов.

Мэр пообещал, что возьмет на личный контроль все этапы строительства.