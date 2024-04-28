Baza: в Калужской области беспилотник атаковал нефтебазу

После падения БПЛА произошел взрыв цистерны с бензином на нефтебазе в Калужской области, сообщает telegram-канал Baza.

Канал сообщает, что этой ночью беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Людиново. Спустя полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник.



Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что информация о взрыве цистерны с бензином - недостоверна.

"В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было", — заявил Владислав Шапша.