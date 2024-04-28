Делегация Астраханской области провела продуктивные переговоры в Тегеране

Представители органов власти и деловых кругов из 70 стран собрались на Шестой международной выставке экспортных возможностей Ирана IRANEXPO 2024, открывшейся в Тегеране. Она проводится под эгидой министерства промышленности, рудников и торговли Ирана и министерства иностранных дел Ирана, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Участники выставки демонстрируют на своих экспозициях новейшие технологии в пищевой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, рыболовстве, медицине, связи и других отраслях.

В торжественной церемонии открытия IRANEXPO 2024 приняла участие делегация Астраханской области. В её составе — представители органов власти, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Думы Астраханской области, Союза «Астраханская торгово-промышленная палата», руководители строительных компаний, сельскохозяйственных предприятий и потребительских сбытовых кооперативов.

На полях выставки члены делегации провели переговоры с Президентом Совместной Ирано-Российской торговой палаты Тизхушем Табаном Хади, председателем правления и управляющим директором СЭЗ «Энзели» Мохаммадом Сияхкарзаде и заместителем Губернатора провинции Гилян по координации экономической деятельности Хоссейном Мохаммадианом.

Накануне состоялась встреча членов астраханской делегации с вице-президентом Совместной Ирано-Российской торговой палаты Роушаном Ектаем и представителями делового сообщества Ирана. Стороны проявили интерес к сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, логистики, туризма и других.

Иранские компании выразили заинтересованность в увеличении поставок через Астраханскую область в Иран российской продукции, в том числе зерновых. Также обсуждались вопросы создания совместного фармацевтического предприятия на территории особой экономической зоны «Лотос».

«Переговоры, которые мы провели при посредничестве Совместной Ирано-Российской торговой палаты, были продуктивными и перспективными, — считает президент Союза „Астраханская торгово-промышленная палата“ Станислав Синченко. — Уверен, что они приведут к заключению взаимовыгодных контрактов».

Встречу с иранскими предпринимателями депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ринат Аюпов считает одним из ключевых событий визита астраханской делегации в Тегеран.

«Иранские партнёры заинтересованы в эффективном сотрудничестве с Астраханской областью, — прокомментировал он результаты переговоров. — Реализация совместных экономических проектов обеспечит дальнейшую востребованность МТК „Север — Юг“, что, в свою очередь, гарантирует загруженность астраханских портов и судостроительной отрасли региона».

Члены делегации Астраханской области также посетили фармацевтический холдинг «Баракат Фармасьютикал Груп» и научно-технологический парк, ознакомились с его производственными площадками, провели переговоры с руководством по вопросам двустороннего взаимодействия.