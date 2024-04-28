На федеральной трассе Тюмень - Омск образовалась гигантская пробка из грузовых автомобилей

В Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень - Омск с 353 по 363 километр образовалась огромная пробка длиной несколько километров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской оласти.

По данным ГИБДД, движение здесь осуществляется в реверсивном режиме. Зона реверса будет увеличена по километражу. Власти региона опубликовали видео пробки.

На участке дороги продолжают действовать ограничения для тяжеловесного транспорта на период паводка.

До окончания паводкоопасного периода запрещено движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более шести тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше трех метров, напоминает "Уралуправтодор".

Водители тяжеловесного транспорта могут переждать ограничения на 38 стоянках.

Напомним, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс четыре сантиметра, в городе Ишиме плюс 13 сантиметров, в селе Абатское плюс 12 сантиметров, в селе Викулово плюс 74 сантиметра.