Прокуратура в Екатеринбурге проверит детский сад, где воспитатель пнула ребенка

В Екатеринбурге прокуратура Октябрьского района проводит проверку детского сада, где воспитатель пнула ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки будет установлено, получил ли ребенок травмы, а также другие обстоятельства инцидента.

"В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, метод "воспитательной работы" сняли на видео случайные очевидцы. Женщина сперва подметала песочницу, а потом перешла к лавочке, на которой сидели дети. Вместо того, чтобы попросить детей отойти, она пнула одного из них ногой. Ребенок кубарем слетел со скамейки, упал и заплакал.

Воспитатель же продолжила как ни в чем не бывало подметать.