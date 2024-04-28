Севастопольца оштрафовали за запуск фейерверка в День траура по жертвам теракта в "Крокусе"

В Севастополе на 2 тыс. руб. оштрафовали местного жителя, который запустил фейерверк 24 марта, в День общенационального траура в связи с терактом "Крокус Сити Холле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Севастополя.

43-летнего мужчину, запускавшего салюты, сняли на камеру. Правоохранители выехали на место происшествия и установили личность нарушителя. Он объяснил полицейским, что запустил фейерверк для собственного развлечения, в содеянном раскаялся и сообщил, что не знал, что объявлен траур.

На него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Собранные полицейскими материалы рассмотрены в Нахимовском районном суде Севастополя, который признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. 24 марта был объявлен Днем общенационального траура.