27 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Россияне забронировали на майские более 225 тысяч посуточных объектов жилья

Россияне забронировали более 225 тыс. посуточных объектов на майские праздники.

Среди оплаченных заявок в пятерку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург (доля оплаченных броней — 15%), Краснодарский край (10%), Татарстан (8%), Калининградская область (6%) и Москва (5%), сообщает сервис "Авито Путешествия".

Самая популярная недвижимость для аренды на праздники – однокомнатные квартиры и частные дома.

 По данным сервиса, в конце апреля 2024 года "однушку" дешевле всего на сутки снять в Ярославской области (1900 рублей), Татарстане и Нижегородской области (по 2000 рублей). Самые высокие средние цены — в Москве (3300 рублей) и Московской области (3000 рублей).

В сегменте загородных объектов наиболее доступные дома для посуточной аренды в преддверии майских праздников предлагают Ставропольский (3500 рублей) и Краснодарский края (4000 рублей). А самые высокие цены — в Москве и Московской области (по 8000 тысяч рублей за ночь).

Теги: россияне, аренда, постоучно, майские праздники


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