Екатеринбург впервые примет Международную строительную неделю

Этой осенью в Екатеринбурге впервые пройдет Международная строительная неделя. С 1 по 4 октября состоятся XI Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, а также IV Международный строительный чемпионат (МСЧ).

"Проведение Чемпионата и 100+ на постоянной основе показывает их значимость для развития строительной отрасли и востребованность профессиональным сообществом. Объединение таких крупных событий задает высокую организационную планку. Уверен, консолидация усилий организаторов в этом году даст дополнительный толчок для развития профессиональных компетенций и демонстрации достижений, принятия важных решений в строительной отрасли, продвижения ключевых проектов на федеральном уровне с возможностью выхода на международные рынки", – заявил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По словам первого замгубернатора Алексея Шмыкова, общей темой строительной недели станет "Строительство Будущего". Традиционно площадкой форумов станет "Екатеринбург-ЭКСПО" площадью 40 тыс. кв.м. Из них 20 тыс. отведено под соревнования строительного чемпионата.

"Рассчитываем, что общее число участников Международной строительной недели превысит 40 тысяч человек. Мы сделаем все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне и стало запоминающимся событием для всех", - добавил Шмыков.

В 20 залах конгресс-центра проведут свыше 220 секций. Эксперты обсудят тему "зеленого" строительства, инновационных материалов и технологий, используемых при строительстве, BIM-проектирование, планирование и развитие транспортной инфраструктуры, а также комфортную городскую среду.

Продолжит работу направление 100+ Design - двухдневный форум дизайна интерьеров и выставочный кластер, за которым последует Форум комфортной городской среды. Изюминкой форума станет уличная экспозиция с техникой для строительства и ЖКХ. Каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и выбрать от одной до шести марок техники на месте. Всего на тест предоставят около 30 единиц, среди которых тягачи, самосвалы, манипуляторы, коммунальная техника, экскаваторы и погрузчики.



Также, уже в четвертый раз состоится премия 100+ Awards. Прием заявок продолжается до 15 мая, а награждение запланировано в дни проведения 100+. В этом году появились новые номинации для строящихся объектов.