Уральский аграрный университет заплатит 300 тысяч за нарушения пожарных требований

В Екатеринбурге аграрному университету назначен крупный штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, летом прошлого года Госпожнадзор провел плановую выездную проверку в здании общежития Уральского государственного аграрного университета на улице Июльской. Проверка выявила ряд нарушений: ширина эвакуационного выхода не соответствует нормам, система пожарной сигнализации не проверяется, и т.д. Было отмечено, что безопасность людей в здании находится под угрозой при возможном пожаре.

На Уральский ГАУ составили административный протокол, университету был назначен штраф в 300 тысяч рублей. В дальнейшем Кировский районный суд Екатеринбурга оставил постановление без изменений.

Ректор вуза обратился с жалобой в Свердловский областной суд и потребовал отменить штраф. Однако там не нашли оснований для отмены принятых решений.

Напомним, что ранее за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге оштрафовали заместителя гендиректора Машиностроительного завода им. Калинина. А недавно за аналогичные нарушения суд прикрыл ДК "Химмаш".