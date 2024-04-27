Бастрыкину доложат, кто виноват в смерти 11-летней девочки, госпитализированной в Екатеринбурге

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о причинах смерти 11-летней девочки из Екатеринбурга, госпитализированной в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ребенок скончался в марте текущего года. Мать девочки уверена, что в смерти дочери виноваты врачи, которые до последнего игнорировали симптомы. Как передают слова женщины в пресс-службе ведомства, ей не сообщили сразу о результатах анализов дочери, а после дважды заверили обеспокоенную мать в том, что все в порядке.

Екатеринбурженка рассказала, что при первой госпитализации у ее ребенка обнаружили опасную инфекцию, однако врачи якобы не стали принимать какие-либо меры. К лечению они приступили уже после второй госпитализации, во время которой девочка и скончалась. Стало известно, что у школьницы была поражена печень.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.