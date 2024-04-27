Игорь Бабушкин проверил реализацию исполнения поручений по ситуации в Астрахани

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл очередное совещание по проблемам муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Главе региона доложили о ходе исполнения поручений, которые он дал руководству областного центра 8 апреля.

Руководитель муниципалитета Олег Полумордвинов отметил значительное снижение числа обращений граждан по поводу порывов труб канализации и водопровода. Если в начале года ежедневно фиксировали по 260-280 жалоб, то сейчас их стало 25-26. Коммунальщики промывают действующую систему, устраняют провалы на сетях водоотведения.

«У нас сейчас более 20 провалов, по всем ним идёт работа, к концу июня планируем их завершить», – доложил Олег Полумордвинов.

Работы на дюкерных переходах находятся в завершающей стадии. В общей сложности замена старого оборудования пройдёт на 18 дюкерах. Глава города проинформировал губернатора, что в период с 21:00 27 апреля по 19:00 28 апреля левобережную часть города отключат от воды именно потому, что будет проходить подключение нового дюкерного перехода, расположенного в районе сквера имени Гейдара Алиева, к действующим сетям водоснабжения. В мае планируется ещё один останов, для того, чтобы полностью завершить работы на этих объектах.

В числе поручений, данных Игорем Бабушкиным, – оптимизация логистических схем по вывозу мусора региональным оператором. Как заметил Олег Полумордвинов, претензии к регоператору остаются. Они касаются графика вывоза мусора – его необходимо пересматривать в сторону увеличения кратности утилизации ТКО. Со своей стороны, город активизировал работу по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе возникающих у контейнерных площадок. В этих целях ежедневно на линию выходят 24 автомобиля муниципального предприятия «Чистый город».

Сейчас в Астрахани проходит инициированный губернатором «месячник чистоты». В его рамках на 41 пешеходном переходе обновили разметку, ведут ямочный ремонт, уложили уже почти 1300 кв м асфальта.

Совместно с волонтёрами городские коммунальные службы приводят в порядок кладбища и места захоронений солдат Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Реализуется и нацпроект «Безопасные качественные дороги», работа ведётся на 15 улицах. Доля готовности на 13 из них составляет сейчас от 15% до 37%.

На совещании Игорь Бабушкин поручил увеличить объёмы ямочного ремонта дорог в областном центре, пересмотреть контракты с подрядчиками на предмет введения дополнительных штрафных санкций за некачественное выполнение работ.