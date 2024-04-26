СМИ: Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Задержанный — гражданин Таджикистана, уроженец города Пархор Джумохон Курбонов 2003 года рождения. Ему вменяется cт. 205 ч. 3 пункт б — совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова. 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось спрятаться в лесу в районе поселка Мещерское. Он может быть вооружен. 10 апреля сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена". О его задержании информации не было.