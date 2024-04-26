В Верхней Пышме прошли соревнования для детей, которые справились с онкологией

В Верхней Пышме состоялись I соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые справились с онкологией, и их семей. Организатором выступил благотворительный фонд "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, на спортивную площадку вышли 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана. В этом году адаптивные состязания проходят впервые. В прошлом – Региональные игры победителей – они сменили название на "Я ПОБЕДИТЕЛЬ", обрели новый фирменный стиль и формат. Ребята, которые справились с онкологическими заболеваниями, состязались в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Были не только личные, но и командные дисциплины для тех, кто решил соревноваться вместе с родным братом или сестрой. Для команд было предусмотрено два вида: эстафета и стрельба.

Возможность вместе пробежать дистанцию или с помощью точных выстрелов добиться общей победы позволяет детям еще сильнее сплотиться, почувствовать, как важна поддержка близких.

"Мы решили дать возможность детям пережить радость состязаний, вновь добиться общей победы. Успешный результат лечения – это усилия всей семьи. Поэтому проект стал другим, более масштабным. В этом году фонду исполняется 25 лет. В свой юбилей мы радуем детей яркими эмоциями, праздничными мероприятиями", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Соревнования традиционно объединяют многих неравнодушных людей. Сопровождали детей студенты Технического университета, а также трое участников прошлых лет. Весь день работала большая зона с творческими и познавательными мастер-классами от добровольцев. К проекту присоединились ЦЦОД "IT-куб Верхняя Пышма", ДТ "Кванториум Верхняя Пышма" и студия керамики "Луна". Дети создавали кулоны, оригами и декорировали рамки для фотографий, осваивали игру на барабанах и путешествовали по виртуальной реальности.

Свой креатив в проект внесла и одна из участниц, Виктория из Первоуральска. Девочка учится в "Кванториуме" и вместе с группой ребят создала логическую командообразующую игру. Юные инженеры уверены: решение общей задачи помогло незнакомым ребятам сдружиться и наладить теплый контакт.

Соревнования завершились ярким финалом: церемония закрытия и награждения, где лучшие спортсмены получили медали и кубки. Всем участникам вручили призы от фонда, а в конце – дискотека. Сами дети признались, что им очень понравилось и они с нетерпением будут ждать следующих состязаний.