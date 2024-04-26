26 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще одна спортплощадка открыта в селе Астраханской области

Торжественная церемония открытия ФОКОТа прошла в селе Забузан Красноярского района Астраханской области. Право перерезать ленточку предоставили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал новую набережную в селе Красный Яр и провел совещание с руководством района по вопросам социально-экономического развития муниципального образования.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили за счёт районного бюджета. Общая площадь территории – шесть тысяч кв. метров. Здесь расположены футбольное поле, площадка для баскетбола, волейбола, воркаут, легкоатлетическая беговая дорожка и трибуна.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Уверен, новый оздоровительный комплекс будет хорошим основанием, чтобы стать сильными духом и физически, настоящими патриотами нашей страны и защитникам Отечества», – обратился к присутствующим Игорь Бабушкин.

Также губернатор проверил отремонтированную набережную реки Бузан в селе Красный Яр. Благоустройство территории стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили ограждения, скамейки, урны, провели освещение.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках рабочей поездки в Красноярский район Игорь Бабушкин возложил цветы к подножию памятника жертв и ликвидаторов аварии на чернобыльской АЭС, установленного на центральной набережной.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сегодня во всем мире вспоминают масштабную катастрофу, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Теги: физкультурно-оздоровительный комплекс, игорь бабушкин, социально-экономическое развитие


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