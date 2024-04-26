Виталий Хоценко проверил организацию работ по укреплению дамбы в Усть-Ишиме в вероятных зонах подтопления

Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично побывал на берегах Усть-Ишима, проконтролировал работы по укреплению дамбы в вероятных зонах подтопления, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Здесь местным жителям помогают представители омских строительных и коммунальных организаций, волонтёры областного студенческого отряда и регионального студенческого корпуса спасателей.

"В Усть-Ишиме укрепляем дамбу, которая будет сдерживать воду в реке Ишим. Уровень воды повышается. На строительстве насыпи работают местные жители, работники наших коммунальных предприятий, которые приехали в село из Омска, волонтеры и бойцы студенческих отрядов. Предпринимаем необходимые защитные меры", - отметил Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области также пообщался с местными жителями, разъяснил им паводковую ситуацию и возможные риски.

"Предложил выехать из домов, которые могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения, где организованы безопасные условия для пребывания - спальные места и горячее питание. Для того, чтобы за имущество не переживали, оборудовали охраняемый склад, куда можно сдать вещи на хранение. Поручил главе района Александру Степановичу Седельникову оказывать людям всемерную помощь и поддержку. Жители согласны, что паводок лучше переждать в безопасности", - сообщил Виталий Хоценко по итогам встреч с населением.