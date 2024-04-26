Находившийся в розыске уралец пытался спрятаться в собачьей будке

На Среднем Урале задержан находившийся в розыске мужчина. Он хотел спрятаться в собачьей будке, но сделать этого ему не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, 24-25 апреля в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". За два дня было найдено 58 человек, уклоняющихся от исправительных и обязательных работ, осужденных к условному лишению и ограничению свободы и т.д.

Среди них оказались уральцы, осужденные за незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбои и грабежи. Были и такие, которые прятались от сотрудников отдела розыска в необычных местах. Так, осужденный за угрозу убийством в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса Шарика из его дома и забравшись внутрь. Однако его заметили, и план с треском провалился.

Как уточнили в ГУФСИН, залезший в будку мужчина осужден к обязательным работам.