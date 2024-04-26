В УрФУ откроется отделение ТАСС для подготовки будущих журналистов

В Уральским федеральном университете на специальности "Журналистика" откроется собственное отделение ТАСС. Об этом сегодня на XIV Уральском Медиафоруме в Екатеринбурге заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Решили закрепить за ТАСС целую кафедру на факультете журналистики", - сказал Кондрашов

Подробности будут известны только на следующей неделе, в том числе и сроки реализации проекта, передает корреспондент Накануне.RU.