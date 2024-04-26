В Волгоградской области задержали двух подростков, готовивших теракты

В Волгоградской области задержаны двое членов ячейки запрещенной в России проукраинской организации, готовивших теракты.

Как сообщили в СУСК РФ по региону, задержанным по 17 лет, они живут в городе Волжский.

По данным следствия, подростки вступили в запрещенную в РФ проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство. Они по указанию украинских кураторов повреждали автомобили, в том числе с символикой поддержки СВО.

Кроме того, обвиняемые осуществляли подготовку на территории региона крупных терактов, в том числе в местах массового скопления людей. Они самостоятельно изготовили взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемые арестованы.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли теракт в Брянске, который готовился сторонником украинских националистов. Задержан гражданин России. Мужчина, по данным ведомства, принимал участие в подготовке теракта по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации.