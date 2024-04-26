26 Апреля 2024
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Общество Южный ФО Республика Калмыкия
Фото: пресс-служба Росавиации

На юге России открывается второй с начала СВО аэропорт

Российские власти открывают еще один аэропорт на юге страны для гражданских полетов – в столице Калмыкии Элисте. Он был закрыт с начала СВО.

Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации и будет работать с 9 до 19 часов мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час, сообщили в Росавиации.

Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД, сообщили в правительстве РФ.

В прошлом году в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала, оснастили его современным оборудованием, системами регистрации, досмотра, обработки багажа. Пропускная способность терминала увеличилась вдвое – до 100 пассажиров в час.

Местные власти отмечают, что в 2023 году турпоток в эту Калмыкию увеличился на треть и превысил 120 тыс. человек (в самой Калмыкии проживают около 264 тыс.). В 2021-м аэропорт Элисты обслужил 97,5 тыс. пассажиров (рост на 25% к 2020-му).

Несмотря на то, что открытие любого аэропорта на юге для туристической и транспортной отраслей является сейчас положительным событием, турфирмы все же ждут открытия другого аэропорта – краснодарского. Он рассчитан на большие транспортные потоки и сам город расположен удобнее с точки зрения логистики. В прошлом году были попытки протестировать его безопасность, но, по неподтвержденным данным, Минобороны не согласовало открытие аэропорта.

Теги: аэропорт, элиста, калмыкия


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