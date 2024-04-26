Пермяка осудили на 10 лет за подготовку теракта и склонение к терроризму

Центральный окружной военный суд огласил приговор Владиславу Дильмухаметову, который был признан виновным в подготовке террористического акта, а также в склонении иного лица к террористической деятельности, сообщает Рифей.

В 2022 году мужчина планировал поджечь один из военных комиссариатов в Перми с помощью самодельных зажигательных устройств. Он нашел компоненты для них и предложил знакомому вместе совершить поджог. Вдвоем они осмотрели здание военкомата.

Кроме того, осужденный пытался убедить принять участие в преступлении еще одного знакомого.

Довести дело до конца Владислав Дильмухаметов не смог - его задержали. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, первые четыре года он пробудет в СИЗО, остальной срок - в колонии строгого режима.