Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили под арест

Бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову отправили под арест до 15 июня. Решение принял Тверской суд Москвы.

Напомним, что сегодня Стригункову задержали по подозрению в получении взятки. Ранее публиковалась информация о 150 млн рублей, однако на сегодняшнем заседании была озвучена сумма в 123 млн. Якобы именно эту сумму заплатили обвиняемой за покровительство компании "Строй-СТК". Следствие считает, что коррупционные действия были совершены во время ремонта подмосковных больниц.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы дела, имеется еще один фигурант. Им стал бывший замминистра здравоохранения Подмосковья Александр Захаров, который ранее уже был арестован по обвинению во взяточничестве. В этом же деле он якобы получил 34 млн за посреднические услуги. Именно после очной ставки с Захаровым 24 апреля Стригункова и была задержана.

Стригунковой 44 года. Должность первого зампредседателя правительства Подмосковья она получила в феврале 2022 года, покинув ее в конце марта 2024 года.