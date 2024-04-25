"У них есть навыки и свободное время": молодых мам призвали ликвидировать дефицит на рынке труда

Молодые российские мамы в декрете должны не только решить демографическую проблему, вырастив несколько детей, но и помочь стране в условиях дефицита кадров, считают в Минтруда РФ.

Молодые мамы в декрете могут удовлетворить спрос на рынке труда, заявил РБК министр труда Антон Котяков. Многие из них обладают знаниями, навыками и временем, чтобы работать, полагает чиновник.

"Не видел в базе данных "Работа в России" указаний в запросе работодателей в описании вакансии "Хотим только мамочек молодых". Но уверен, что под те требования, которые выдвигают работодатели, есть многие мамочки, которые находятся дома и имеют возможность при своих знаниях, навыках и наличии свободного времени удовлетворить запрос работодателя", – сказал Котяков.

Такие виды на "мамочек в декрете" не бьются с многочисленными предложениями из Госдумы, Совета Федерации и даже того же правительства по расширению социальных и трудовых гарантий матерям: им предлагают засчитывать за стаж отпуск по уходу за ребенком, выплачивать зарплату за воспитание и уход за детьми, продлевать оплачиваемое время с ребенком и т.д.