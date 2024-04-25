Вымирание за год составило 500 тыс. — "все цели по демографии выполнены"

В 2023 году все цели нацпроекта "Демография" были успешно выполнены. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правда, "забыв" сообщить данные собственно по демографии — например, то, что вымирание населения за год составило 500 тыс. человек. При этом, как выяснилось, "кассовое исполнение нацпроекта достигло 99,9%".

Она перечислила, сколько людей получили маткапитал, сколько введено в эксплуатацию детских садов, сколько выдано ипотечных кредитов. Внимание также уделяется стимулированию занятости граждан. Реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. С 2025 года нацпроект "Демография" будет преобразован в нацпроект "Семья".

Отчет характеризует отношение к демографии тех, кто призван за нее отвечать. Демография подменена сторонними показателями, имеющими к ней только отдаленное отношение. Непосредственные же цифры по демографии (катастрофически низкая рождаемость в условиях высокой смертности) игнорируются.

Напомним, в 2023 году в России родились 1 млн 265 тыс. детей, умерли 1 млн 760 тыс. То есть сокращение населения составило 500 тыс. В дальнейшем оно будет только нарастать, если рождаемость не будет расти, а к тому нет никаких предпосылок.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подчеркивает, что демографией никто в стране всерьез не занимается. Вместо нее обсуждаются второстепенные вопросы. А Минтруд, который отвечает за демографию, только имитирует работу. При этом там считают, что один ребенок в семье - это достаточно. Что означает быстрое вымирание, которое и происходит при бравурных отчетах Голиковой. Ранее Крупнов назвал ее "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией.