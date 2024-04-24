В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве возле кафе на Вторчермете

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в массовой драке возле кафе в районе улицы Сухоложской, во время которой убили местного жителя. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, все установленные лица со стороны нападавших 1999-2004 гг.р. являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. При этом, гражданство РФ имеет только один из фигурантов.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 апреля этого года. По версии следствия, две компании поссорились на почве межличностного бытового конфликта. Подозреваемые напали на четырех граждан РФ 1991-2000 гг.р. Одному из них - 1991 г.р. были нанесены колото-резаные ранения, от которых тот скончался. Остальные обошлись телесными повреждениями различной степени тяжести.

В зависимости от роли каждого из подозреваемых, им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, для поиска и задержания участников ЧП подключились наиболее опытные сыщики управления уголовного розыска, в том числе из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП УУР).

"За короткий срок оперуполномоченные "перелопатили" в прямом смысле этого слова колоссальный объем информации, отрабатывая личностные данные возможных фигурантов и их связи. Всего по подозрению в причастности к уличной разборке представители МВД задержали пятерых человек, двоих из них - в столице Среднего Урала, еще троих, пытавшихся спешно ретироваться за пределы РФ - в Челябинской области. В настоящее время все они содержатся под стражей. Роль каждого из них в нашумевшем криминальном событии выясняется сотрудниками полиции и Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Расследование продолжается. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, компьютерно-технические, а также дактилоскопические судебные экспертизы.