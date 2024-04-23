В Упоровском районе объявлена экстренная эвакуация из-за паводка

В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что ситуация с паводком останется напряженной вплоть до 9 мая. В Ишиме пик паводка пройден. Вода начинает убывать. Однако наблюдается существенное увеличение уровня воды в реке Тобол. Пик паводка в Упоровском районе ожидается 28 апреля. В настоящий момент в районе подготовлено больше 100 000 мешков с песком.

"Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. С высоты хорошо видно так называемую "голову" паводка. Перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол. По прямой до райцентра – села Упорово – чуть больше 30 км. Но русло здесь очень извилистое, поэтому вся гигантская масса воды дойдет до Упорово к выходным", - сообщил Моор опубликовав в своем telegram-канале видео паводка.

Добавим, что 79 семей из Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, чьи дома оказались подтопленными в результате паводка, уже получили материальную помощь в размере 50 тысяч рублей по данным на середину дня 23 апреля

Оказать помощь поручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это деньги на первоочередные нужды. Размер выплат за утраченное имущество будет определен позже, по итогам работы специальных комиссий.